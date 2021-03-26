"Прилетели, считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться к следующей игре. Утром разобрали наш матч со сборной Франции и уже непосредственно готовимся к игре со сборной Финляндии.

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Финляндия – достаточно крепкая команда, они отличаются коллективом. Да, у них есть хороший нападающий, который забивает много голов, я говорю именно о Пукки. Встретятся две крепкие команды, которые больше берут коллективом, чем индивидуальным мастерством. Пукки очень много забивает, даже когда играл в АПЛ. Не могу сказать, сколько именно, но помню что нам (Манчестер Сити – прим. "Футбол 24") он точно забивал.

Безусловно, мы будем играть на победу, потому что, во-первых, мы играем дома, во-вторых – добыли важную ничью с Францией. Как я говорил ранее, если мы не обыграем Финляндию, то эта ничья будет нам ни к чему, поэтому будем настраиваться на победу", – поделился Зинченко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, 28 марта подопечные Шевченко сыграют с финнами в рамках квалификации к ЧМ-2022, начало игры в 21:45.

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