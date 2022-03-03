"Не могу не говорить хорошо о нем. Александр – прекрасный человек, которого важно иметь на тренировках и вне их. Всегда смеется, шутит, поет, а также он блестящий игрок.

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Как вы понимаете, последняя неделя была для него тяжелой. У него осталась семья в Украине. Мы старались его поддержать. Он тренируется каждый день. Это был хороший жест Фернандинью. Зинченко нас не подвел", – поделился Грилиш в комментарии BBC.

Напомним, Украина уже неделю ведет войну с оккупантами, и воины ВСУ дают достойный отпор россиянам, приближая нашу победу.

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