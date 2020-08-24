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Зинченко написал объяснительную записку для Гвардиолы – украинец извинился за откровенность жены

13:36 - Читати українською
Зинченко написал объяснительную записку для Гвардиолы – украинец извинился за откровенность жены
Зинченко и Гвардиола / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко извинился за эмоциональные слова Влады Седан в адрес Пепа Гвардиолы и его тактики в матче против Лиона.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Я не говорил ничего плохого или осуждающего о нашей тактике. Не искажайте мои слова. Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт, мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли Лиону, но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере – вы поверите мне. Он – номер один.

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Второе – насчет моей жены. Она – и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она – большой фан Манчестер Сити. На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты. Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в социальных сетях, потому что она – моя жена. Но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила разочарование, как болельщица.

Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это, потому что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание", – поделился Зинченко в своем Instagram.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан) Манчестер Сити - Лион Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Жены футболистов
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