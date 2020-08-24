Зинченко написал объяснительную записку для Гвардиолы – украинец извинился за откровенность жены

"Я не говорил ничего плохого или осуждающего о нашей тактике. Не искажайте мои слова. Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт, мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли Лиону, но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере – вы поверите мне. Он – номер один.

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Второе – насчет моей жены. Она – и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она – большой фан Манчестер Сити. На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты. Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в социальных сетях, потому что она – моя жена. Но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила разочарование, как болельщица.

Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это, потому что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание", – поделился Зинченко в своем Instagram.

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