Зинченко сообщил в своем Instagram о сотрудничестве с брендом SWM Exclusive, который работает в области медиа, маркетинга и управления стилем жизни, эксклюзивно для люксовых брендов и профессионалов в сфере спорта и развлечений. В частности это и сотрудничество с Golden Concept – шведская компания аксессуаров для Apple.

Зинченко не поможет сборной Украины против Германии и в двух матчах отбора на Евро-2024, – источник

"Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Скоро SWM Summer '23", – написал Зинченко в Instagram. Компания уже выпустила часы в сине-желтых цветах в поддержку Украины.

Добавим, что Александр из-за травмы пропустит остаток сезона и рискует не сыграть в июньских матчах сборной Украины.

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