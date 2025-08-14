Бетис стал новым серьезным претендентом на трансфер защитника Арсенала Александра Зинченко, сообщает CaughtOffside.

Ощутимый интерес к игроку также проявляют Фенербахче и Порту. Зинченко входит в финальный год контракта с лондонцами и может остаться до конца сезона, чтобы затем уйти как свободный агент, если не получит приемлемого предложения в ближайшие недели.

28-летний украинец присоединился к Арсеналу в 2022 году из Манчестер Сити. Однако в прошлом сезоне он опустился в иерархии на позиции левого защитника – после яркого дебютного сезона 18-летний Майлз Льюис-Скелли закрепился в основе, а Рикардо Калафьори и Юрьен Тимбер также готовы закрывать эту позицию.

Возвращение Зинченко в полузащиту тоже маловероятно – там у Артеты уже есть Деклан Райс, Мартин Эдегор и Микель Мерино, а также новички Мартин Субименди и Кристиан Ньоргор.

Сам Зинченко недавно назвал отсутствие игровой практики в сезоне 2024/25 главной причиной того, что это был "худший сезон в моей профессиональной карьере". Он стремится найти новый клуб, чтобы избежать еще одного года без постоянной игры.

