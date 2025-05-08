Арсенал завершит сезон 2024/25 без трофеев и готов активно действовать на трансферном рынке.

Новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта получил много задач на межсезонье, информирует ВВС.

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– Подписание нового центрфорварда. Вариантом мечты для Арсенала всегда был Александер Исак, однако Ньюкасл требует за свою звезду астрономичные 150 млн евро. Возможно, лондонцам придется переключиться на более доступных Дьёкереша или Шешко.

– "Домучить" трансфер Мартина Субименди. Лидер Реал Сосьедада должен был оказаться на Эмирейтс еще год назад, однако в последний момент передумал. Теперь Субименди заменит более "старого" чемпиона Европы – Жоржиньо, которого Фламенго ждет свободным агентом.

– Менее приоритетные позиции – левый вингер и резервный вратарь. На первую Арсенал рассматривает Нико Уильямса и Джейми Гиттенса, на вторую Жоана Гарсию.

– "Канонирам" может понадобиться новый центрбек, если Салиба или Магальяэс вдруг захотят сменить прописку. Лондонцы мониторят Дина Хёйсена, в контракте которого с Борнмутом есть клаусула на 50 млн фунтов.

– Продление контрактов. Арсенал готовит для Букайо Саки одну из самых больших зарплат в АПЛ. Новые соглашения также получат молодые Льюис-Скелли и Нванери. Приход Берты дает надежду на продление и Томасу Партею, уход которого казался неизбежным.

– Избавиться от "балласта". Сразу 2 левых защитника должны покинуть Арсенал летом – Тирни уже имеет предварительное соглашение с Селтиком, Зинченко также выставлен на трансфер. Троссар имеет всего год контракта и может уехать в Саудовскую Аравию. Будущее Жезуса под вопросом из-за очередной тяжелой травмы. Стерлинга вернут Челси, а Тавареш, Локонга и Виейра после аренд должны быть проданы окончательно.

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