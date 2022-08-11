На радарах чемпионов Англии оказался Ренан Лоди из Атлетико, сообщает The Telegraph.

Зинченко попал в символическую сборную стартового тура АПЛ

Бразилец отвечает всем требованиям Гвардиолы на позицию фулбека, однако мадридцы не горят желанием отпускать игрока этим летом. Интересной альтернативой для Ман Сити является Киран Тирни. Шотландец считался одной из главных надежд Арсенала, однако слишком часто получает травмы. Этот сезон он вообще начал на скамейке запасных, смотря на подвиги Александра Зинченко в матче против Кристал Пэлас. Тирни может отправиться на место, которое как раз освободил украинец.

Добавим, что трансферное окно АПЛ закрывается 1 сентября, поэтому у Ман Сити еще достаточно времени для приглашения левого защитника.

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