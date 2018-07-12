Зинченко может усилить Фулхэм

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в следующем сезоне может перейти в лондонский Фулхэм.

Руководство Фулхэма обдумывает выдвинуть предложение Манчестер Сити по полузащитнику Александру Зинченко, сообщает The Telegraph.

По итогам прошлого сезона Фулхэм получил путевку в АПЛ и намерен усилиться, рассматривая, как вариант, украинского полузащитника.

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Как сообщалось ранее в СМИ, Зинченко заинтересовал Вулверхэмптон, который готов отдать за Александра 16 млн фунтов.

В прошлом сезоне вместе с Манчестер Сити полузащитник стал чемпионом Англии и обладателем кубка Лиги.

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