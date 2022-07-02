Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт хочет покинуть Турин. Челси уже предпринимал попытку переманить нидерландца, но "Старую синьору" не устроило предложение лондонцев, сообщает CalcioMercatoWeb.

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По информации итальянской прессы, побороться за Де Лигта также настроен Манчестер Сити. Часть суммы "горожане" готовы покрыть, отпустив на Апеннины своих игроков. В частности, Ювентусу предложили Илкая Гюндогана. В то же время, туринцы хотели бы включить в эту сделку еще и Александра Зинченко.

В конце концов это еще не гарантирует успешного завершения переговоров. Дело в том, что Юве оценивает Де Лигта в 90 млн евро. Итальянский клуб считает, что вдобавок к Зинченко и Гюндогану Манчестер Сити должен выложить еще и 40-50 млн евро.

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