Зинченко может стать разменной монетой в грандиозном обмене Манчестер Сити и Ювентуса
Манчестер Сити готов жертвовать игроками, чтобы достичь своих целей на трансферном рынке.
Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт хочет покинуть Турин. Челси уже предпринимал попытку переманить нидерландца, но "Старую синьору" не устроило предложение лондонцев, сообщает CalcioMercatoWeb.
Вест Хэм шокирован финансовыми аппетитами Зинченко – трансфер украинца в экс-команду Ярмоленко под вопросом
По информации итальянской прессы, побороться за Де Лигта также настроен Манчестер Сити. Часть суммы "горожане" готовы покрыть, отпустив на Апеннины своих игроков. В частности, Ювентусу предложили Илкая Гюндогана. В то же время, туринцы хотели бы включить в эту сделку еще и Александра Зинченко.
В конце концов это еще не гарантирует успешного завершения переговоров. Дело в том, что Юве оценивает Де Лигта в 90 млн евро. Итальянский клуб считает, что вдобавок к Зинченко и Гюндогану Манчестер Сити должен выложить еще и 40-50 млн евро.
Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд