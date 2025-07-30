Фулхэм ведет переговоры с Арсеналом о подписании Александра Зинченко, сообщает Afcstuff со ссылкой на журналиста Бена Дейкобса.

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Отмечается, что "коттеджеры" вели переговоры с окружением украинца еще с начала июня, а сейчас готовят официальное предложение. Арсенал оценивает Зинченко в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в составе Фулхэма в разное время поиграли бывшие звезды Шахтера – Виллиан и Манор Соломон. Зинченко же потерял место в основе Арсенала, сыграл в прошлом сезоне в 23 матчах (1 гол и 1 ассист).

Fulham have made an approach to sign Oleksandr Zinchenko. Fulham have been in talks with the player’s camp since early June & they are now considering making a formal bid, with Arsenal valuing the player at around £15m. [@JacobsBen via @GiveMeSport] pic.twitter.com/1h6majt7FV — afcstuff (@afcstuff) July 30, 2025

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