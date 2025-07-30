Зинченко может сменить клуб в Лондоне – команда бывших звезд Шахтера готовит предложение Арсеналу
Защитник Арсенала Александр Зинченко получил интересный вариант развития карьеры – не придется выезжать из столицы Англии.
Фулхэм ведет переговоры с Арсеналом о подписании Александра Зинченко, сообщает Afcstuff со ссылкой на журналиста Бена Дейкобса.
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Отмечается, что "коттеджеры" вели переговоры с окружением украинца еще с начала июня, а сейчас готовят официальное предложение. Арсенал оценивает Зинченко в 15 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, в составе Фулхэма в разное время поиграли бывшие звезды Шахтера – Виллиан и Манор Соломон. Зинченко же потерял место в основе Арсенала, сыграл в прошлом сезоне в 23 матчах (1 гол и 1 ассист).
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