Бетис рассматривает возможность подписания Александра Зинченко из Арсенала в качестве усиления на позиции левого защитника вместо Рикардо Родригеса, сообщает ElGolDigital. Украинский футболист входит в круг кандидатов, поскольку Родригес может покинуть клуб в ближайшее время.

В пользу трансфера играет тот факт, что контракт Зинченко с Арсеналом заканчивается через год, что позволяет договориться на выгодных условиях. Футболист не попадает в планы Микеля Артеты, что делает его переход в Бетис более реальным и даже может состояться уже на следующей неделе.

Зинченко перешел в Арсенал из Манчестер Сити в июле 2022 года за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Бетис прошлый чемпионат Испании завершил на шестом месте и готовится к выступлениям в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Конференций, где уступила Челси.

