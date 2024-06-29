Защитник сборной Франции и Барселоны Жюль Кунде может сменить клубную прописку и перебраться в АПЛ.

Жюль Кунде в борьбе с Дуро в матче с Валенсией / фото: официальный сайт Ла Лиги

Арсенал активно планирует следующую кампанию и подыскал усиление в линию обороны. "Канониры" считают, что стоит оформить трансфер Жюля Кунде.

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Diario Sport со ссылкой на Jijantes FC сообщает, что Арсенал уже контактировал с Барселоной по защитнику. Француз не входит в неприкосновенных футболистов, а потому "блаугранас" в случае получения хорошего предложения будет готова отпустить игрока.

Напомним, Жюль Кунде выступает за Барселону с 2022 года. В общем француз сыграл за "кулес" в 88 матчах во всех турнирах. В его активе три гола и 10 результативных передач.

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