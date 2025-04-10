Защитник Арсенала Александр Зинченко оказался среди игроков, которых прогнозируют в стартовый состав на игру с Брентфордом в 32-м туре АПЛ.

После разгромной победы над Реалом в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0), Арсенал столкнулся с кадровыми проблемами. Так, повреждения получили Деклан Райс и Букайо Сака, которые должны восстановиться к ответному матчу. Микель Артета может прибегнуть к ротации на поединок против Брентфорда, где шанс сыграть получит и Александр Зинченко, утверждает football.london.

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Так, издание ставит в центр поля украинца в паре с Жоржиньо, чтобы Томас Партей также получил передышку. На флангах атаки также могут произойти изменения – вместо Габриэла Мартинелли и Букайо Сака прогнозируют появление Рахима Стерлинга и Итана Нванери. В центре защиты Вильям Салиба и Якуб Кивиор не имеют альтернатив, а вот на флангах могут сыграть Бен Уайт и Киран Тирни.

В целом, ожидают, что стартовый состав будет иметь такой вид: Райя – Уайт, Салиба, Кивийор, Тирни – Жоржиньо, Зинченко – Нванери, Эдегор, Стерлинг – Троссар.

Добавим, что Зинченко сыграл в 17 матчах текущего сезона в составе Арсенала, записав в свой актив 1 гол. Украинец выпал из основы "канониров", поэтому может сменить клуб уже будущим летом.

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