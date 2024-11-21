Украинец в текущем сезоне почти не получает игрового времени. Александр Зинченко сыграл за "канониров" лишь в пяти матчах.

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Как сообщает fichajes, ситуацией украинца в Арсенале попытается воспользоваться миланский Интер. Итальянский клуб хочет подписать Зинченко, поскольку им нравится его универсальность – Александр может сыграть как в обороне, так и в полузащите. Интер начнет активные действия по трансферу летом.

Напомним, что украинский защитник выступает за Арсенал с 2022 года. В общем Зинченко сыграл за "канониров" в 73 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста. Его соглашение рассчитано до июня 2026 года.

К слову, Интер в сезоне 2022/23 дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Манчестер Сити (0:1).

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