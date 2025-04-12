Дортмундская Боруссия продолжает следить за 28-летним футболистом "канониров", сообщает Football Insider. Арсенал был готов продать Зинченко зимой, однако не получил достойного предложения.

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Отмечается, что накануне летнего трансферного окна позиция английского клуба изменилась, Арсенал готов отпустить нескольких игроков, для того, чтобы освободить место для новых подписаний. Кроме Зинченко, команду могут покинуть Нуну Тавареш и Самби Локонга, которые выступают за "канониров" на правах аренды из Лацио и Севильи соответственно.

Зинченко не входит в планы Микеля Артеты и проигрывает конкуренцию молодому защитнику Майлзу Льюису-Скелли, а переход в Дортмунд может предоставить украинцу больше игровой практики. Отмечается, что Боруссия давно является почитательницей таланта Зинченко и готова вновь проявить к нему интерес.

В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 17 матчей за Арсенал и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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