Зинченко может перейти в Атлетико

Англия — 20:08 53
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Челси вырвал победу в матче с Ньюкаслом, Фулхэм перестрелял Бернли
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Салах заменит Месси в Барселоне – каталонцы готовят фантастический трансфер за четверть миллиарда, – СМИИспания — 15:48 1027
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Лицеміри проти жадібної Ла Ліги в гонитві за довгим євро – Прімера їде за океан і шкодувати не вартоИспания — 14:30 379
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Кариус перешел в БешикташАнглия — 25 авг 273
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Ференцварош в дебютном матче Реброва вырвал победу и сохранил лидерство в чемпионате ВенгрииМир — 25 авг 521
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