Зинченко может перейти в Атлетико

Мадридский Атлетико может подписать украинского хавбека Александра Зинченко в качестве замены Фелипе Луису.

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов мадридского Атлетико, сообщает El Gol Digital. Переход может состояться в случае трансфера левого защитника Филипе Луиса в ПСЖ.

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Ранее сообщалось, что Бетис согласовал трансфер Александра за 16 млн евро, но "матрасники" вмешались в переговоры. В прошлом сезоне Гвардиола использовал Зинченко на позиции левого защитника, благодаря чему появился интерес столичного клуба.

Также украинца сватали в Жирону, которая имеет общего собственника с Манчестер Сити.

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