"Продать Александра Зинченко может быть сложно. Весомая причина – его зарплата. Кроме того, он живет в Лондоне, ему здесь комфортно – у него здесь семья, маленькие дети.

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До завершения его контракта остался всего год, а статус свободного агента может дать ему намного больше свободы выбора. Для Зинченко это будет действительно прекрасная возможность, и вероятно он ее получит", – рассказал Сэм Дин в подкасте Latte Firm.

Напомним, что соглашение Александра Зинченко с Арсеналом завершается летом 2026 года. За "канониров" украинец сыграл в 91 матче, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

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