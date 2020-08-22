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Зинченко может остаться без конкурента – в борьбу вступила Барселона

17:59 - Читати українською
Зинченко может остаться без конкурента – в борьбу вступила Барселона
Анхелиньо / Bild

Защитник РБ Лейпциг Анхелиньо, права на которого принадлежат Манчестер Сити, получил новое предложение по своей карьеры.

Барселона вступила в борьбу за Анхелиньо, сообщает Goal. Отмечается, что в трансфере заинтересован новый наставник каталонцев Рональд Куман, а трансфер оценивается в около 30 млн евро.

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Впрочем, серьезным препятствием станет РБ Лейпциг, который стремится оставить игрока у себя. У немецкого клуба есть первоочередное право выкупа Анхелиньо.

К слову, испанец провел вторую половину сезона 2019/20 в составе РБ Лейпциг, сыграл 19 матчей и записал в свой актив гол и 5 ассистов.

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Англия Барселона Барселона Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Барселоны Анхелиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
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