toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зинченко может блистать на фланге еще 10 лет, – аналитик Манчестер Сити отметил игру украинца

17:26 16 Читати українською
Зинченко может блистать на фланге еще 10 лет, – аналитик Манчестер Сити отметил игру украинца
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Аналитик тренерского штаба Манчестер Сити Карлес Планкхарт предсказывает большое будущее для хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

"Зинченко имеет определяющее значение, когда мы пытаемся реализовать преимущество в матчах с владением в 80% игрового времени.

Гвардиола назвал срок реабилитации Зинченко – украинец был прооперирован

Мы убедили его: если он исправит всего пару вещей, то сможет играть на фланге следующие 10 лет и будет делать это блестяще", – цитирует Планкхарта Tribuna.com со ссылкой на книгу "Сити Пепа: Создание суперкоманды".

Напомним, недавно 22-летнего игрока прооперировали, украинец будет восстанавливаться в течение 4-5 недель. В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 7 матчей.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи

blog_ava
"Тупой и еще тупее", – Рой Кин уничтожил защитников Тоттенхэма
10:21
304
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Украинцы за рубежом Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
8
мин
Бертон Альбион
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук