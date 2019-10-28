Зинченко может блистать на фланге еще 10 лет, – аналитик Манчестер Сити отметил игру украинца

Аналитик тренерского штаба Манчестер Сити Карлес Планкхарт предсказывает большое будущее для хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

"Зинченко имеет определяющее значение, когда мы пытаемся реализовать преимущество в матчах с владением в 80% игрового времени.

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Мы убедили его: если он исправит всего пару вещей, то сможет играть на фланге следующие 10 лет и будет делать это блестяще", – цитирует Планкхарта Tribuna.com со ссылкой на книгу "Сити Пепа: Создание суперкоманды".

Напомним, недавно 22-летнего игрока прооперировали, украинец будет восстанавливаться в течение 4-5 недель. В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 7 матчей.

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