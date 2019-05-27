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Зинченко: Молодым игрокам следует внимательно слушать критику Леоненко

17:13 89 Читати українською
Зинченко: Молодым игрокам следует внимательно слушать критику Леоненко
Александр Зинченко / talkSPORT

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о европейском футбольном менталитете и потроллил эксперта программы "Великий Футбол" Виктора Леоненко.

"Большую роль сыграл мой опыт в ПСВ. Я наступил на эти грабли, почувствовал, что такое быть недовольным и показывать свое недовольство на тренировках. А в Европе, в отличие от нашего футбола, конкуренция: там один-два-три игрока подпирают тебя, которые продолжают бороться за место под солнцем. Каким бы ты ни был, звездный футболист или нет, это все отсекается там.

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Александр Зинченко до Манчестер Сити и сейчас отличается зрелостью. Есть понимание того, где ты находишься. Жизнь научила никогда не сдаваться и обижаться только на самого себя, искать причины в себе. Никто тебе не поможет в этой жизни на футбольном поле, кроме самого себя.

Молодым футболистам пожелаю идти к своей цели, внимательно слушать критику Виктора Леоненко и делать свои выводы", – поделился Зинченко в эфире программы Великий Футбол.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити ПСВ ПСВ Англия Виктор Леоненко
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