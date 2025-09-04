Ноттингем Форест в последний день трансферного окна немного перестарался с усилением позиции левого защитника.

"Лесники" под занавес рынка подписали не только Александра Зинченко, но и Куябано. Впрочем, 22-летний бразилец уже возвращается обратно в Ботафого на правах аренды до конца сезона, информирует Mais Futebol.

Ноттингем за аренду Зинченко заплатил Арсеналу "символические копейки", а вот полноценный трансфер Куябано стоил 6 млн евро. Бразилец пока травмирован и имел туманные перспективы пробиться в основу Форест, поэтому его отдали назад для получения регулярной игровой практики.

Дебют Зинченко за Ноттингем также откладывается. 13 сентября "лесники" будут гостить на поле Арсенала, а правила АПЛ запрещают арендованным игрокам выходить против клубов-владельцев контракта.

