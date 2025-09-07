Зинченко мог перейти в титулованный французский клуб – семья игрока сорвала трансфер
Марсель хотел подписать украинского полузащитника Арсенала Александра Зинченко.
Во время летнего трансферного окна Зинченко мог перейти во французский Марсель, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Впрочем, трансфер не состоялся по двум причинам. Во-первых, "провансальцы" не смогли потянуть финансовые требования Зинченко. Кроме того, семья футболиста не захотела переезжать из Лондона в Марсель.
Напомним, недавно Александр Зинченко перебрался в английский клуб Ноттингем Форест. 28-летний игрок перешел к "лесникам" на правах сезонной аренды. Контракт Александра с Арсеналом завершается 30 июня 2026 года.
К слову в прошлом сезоне Зинченко сыграл 23 матча за "канониров", забил 1 гол и отдал 1 ассист. В нынешней кампании украинец на поле не выходил.