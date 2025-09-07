Во время летнего трансферного окна Зинченко мог перейти во французский Марсель, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Впрочем, трансфер не состоялся по двум причинам. Во-первых, "провансальцы" не смогли потянуть финансовые требования Зинченко. Кроме того, семья футболиста не захотела переезжать из Лондона в Марсель.

Напомним, недавно Александр Зинченко перебрался в английский клуб Ноттингем Форест. 28-летний игрок перешел к "лесникам" на правах сезонной аренды. Контракт Александра с Арсеналом завершается 30 июня 2026 года.

К слову в прошлом сезоне Зинченко сыграл 23 матча за "канониров", забил 1 гол и отдал 1 ассист. В нынешней кампании украинец на поле не выходил.

