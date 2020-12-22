"Да, я вел переговоры по данному трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер Зенита Мирча Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу.

Зинченко заинтересовал Ювентус и Наполи – итальянские гранды раздумывают над подписанием украинца

Но цена была высока, пока мы думали о сумме, украинец перешел в Манчестер Сити", – отметил Евменов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, Зинченко присоединился к "горожанам" летом 2016 года, перебравшись из российской Уфы за 2 млн евро. Именно в то время Мирча Луческу работал в питерском Зените. Добавим, что украинец в текущем сезоне провел за Манчестер Сити лишь 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал