Зинченко мог оказаться в другом клубе АПЛ, который предлагал за него бешеные деньги, – признание президента Уфы

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов открыл интересные факты перехода украинского защитника Александра Зинченко в Манчестер Сити.

"Самый дорогой трансфер в истории Уфы? Зинченко. Хотя его можно было продать гораздо дороже. Саша просто захотел именно в Манчестер Сити. Другой клуб АПЛ предлагал огромные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею. Понимал, что продажа игрока в Сити будет для нас прорывом.

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Как Зинченко просил отпустить именно в Манчестер? Просто: "Камилыч, я хочу к Гвардиоле".

История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли медленные разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали. Когда сделка состоялась, никто не верил! Все думали, что это бессмысленная фантазия. Мол, провинция совсем обнаглела. Мы и сейчас сдерживаем информацию о трансферах", – цитирует президента Уфы издание championat.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу в 2015-2016 годах, после чего переехал на Туманный Альбион.

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