toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Зинченко мог оказаться в другом клубе АПЛ, который предлагал за него бешеные деньги, – признание президента Уфы

11:59 236 Читати українською
Зинченко мог оказаться в другом клубе АПЛ, который предлагал за него бешеные деньги, – признание президента Уфы
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов открыл интересные факты перехода украинского защитника Александра Зинченко в Манчестер Сити.

"Самый дорогой трансфер в истории Уфы? Зинченко. Хотя его можно было продать гораздо дороже. Саша просто захотел именно в Манчестер Сити. Другой клуб АПЛ предлагал огромные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею. Понимал, что продажа игрока в Сити будет для нас прорывом.

Конкурент Зинченко оказался главным фанатом Усика в составе Манчестер Сити

Как Зинченко просил отпустить именно в Манчестер? Просто: "Камилыч, я хочу к Гвардиоле".

История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли медленные разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали. Когда сделка состоялась, никто не верил! Все думали, что это бессмысленная фантазия. Мол, провинция совсем обнаглела. Мы и сейчас сдерживаем информацию о трансферах", – цитирует президента Уфы издание championat.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу в 2015-2016 годах, после чего переехал на Туманный Альбион.

Менди вылетел из-за травмы до конца года – Зинченко сможет чаще играть за Ман Сити, болельщики доверяют украинцу

Теги
Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Россия Уфа Уфа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
21
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук