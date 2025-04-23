Капитан Арсенала Мартин Эдегор назвал трех игроков своей команды, которые могли бы начать тренерскую карьеру в будущем.

"Очевидный выбор – Жоржиньо. Я считаю, что это его сфера. У него много опыта, он умный парень и тактически сильный в видении игры и тому подобное.

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Я также думаю, что Юрьен Тимбер может стать. Не знаю, интересует ли его это вообще. Кроме того, у него много опыта, который получил в играх, в частности за Аякс, и он умный парень.

Кроме этих двух, может, Алекс Зинченко? Мне кажется, он мог бы стать тренером", – цитирует Эдегора официальный сайт Арсенала.

Напомним, "канониры" сейчас находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 66 баллами.

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