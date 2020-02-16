Зинченко легко разобрался с Марезом в соревновании на технику – видео эпического противостояния

Игрок сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал, что он ничем не уступает своим одноклубникам из Манчестер Сити.

Украинский легионер "горожан" устроил битву на технику с Риядом Марез, видео которой опубликовал официальный твиттер клуба.

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Алжирец оказался достойным оппонентом, "сопротивляясь" в течение минуты. Зинченко пришлось спасать мяч в нескольких сложных ситуациях, пока оппонент сам не ошибся во время верховой передачи. Александр явно был доволен своим триумфом и эмоционально выкрикнул перед объективом камеры.

Напомним, игрок сборной Украины получил красную карточку в последнем туре АПЛ против Тоттенхэма, поэтому ему придется пропустить ближайший тур чемпионата.

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