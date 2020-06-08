Зинченко лаконично отреагировал на слухи о желании получить российский паспорт

Защитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко не собирался менять футбольное гражданство.

Несколько дней назад футбольный агент Олег Еремин рассказал, что родители Зинченко и сам футболист серьезно рассматривали возможность получить российское гражданство.

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"Брутальный футбол" в привычном для себя стиле проинформировал об этом своих подписчиков. Однако в комментарии заглянул сам Александр, одним словом опровергнув эти слухи. "Бред", – написал Александр.

Напомним, после расторжения контракта с Шахтером Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в российскую Уфу. В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с Манчестер Сити.

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