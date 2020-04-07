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Зинченко, Коноплянка и другие звезды Украины и Динамо стали героями оригинального видео – присоединились и их половинки

7 апреля 23:54 13 Читати українською
Зинченко, Коноплянка и другие звезды Украины и Динамо стали героями оригинального видео – присоединились и их половинки
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

К противодействию COVID-19 присоединились ведущие украинские футболисты, которые записали противовирусный ролик.

Звезды украинского футбола решили приобщиться к просветительской миссии и записали специальное "карантинное" видео. В ролике Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Николай Морозюк и Беньямин Вербич со своими вторыми половинками демонстративно моют руки, напоминая, что именно такая процедура является одной из самых действенных против заражения коронавирусом.

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"Оставайтесь дома, оберегайте родных и близких! Мойте руки и будьте осторожны – это не шутки", – написал на своей странице в социальной сети Instagram Артем Кравец.

"Будьте здоровы! Мне руки можно уже не мыть, а вы мойте и сидите дома", – подписала видео Ирина Морозюк.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Видеоновости Ирина Морозюк Беньямин Вербич Беньямин Вербич Олександр Нойок Олександр Нойок Николай Шапаренко Николай Шапаренко Александр Зинченко Александр Зинченко Артем Кравец Артем Кравец Артем Милевский Артем Милевский Максим Коваль Максим Коваль Николай Морозюк Николай Морозюк Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Виталий Буяльский Виталий Буяльский Александр Караваев Александр Караваев
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