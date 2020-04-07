Зинченко, Коноплянка и другие звезды Украины и Динамо стали героями оригинального видео – присоединились и их половинки

К противодействию COVID-19 присоединились ведущие украинские футболисты, которые записали противовирусный ролик.

Звезды украинского футбола решили приобщиться к просветительской миссии и записали специальное "карантинное" видео. В ролике Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Николай Морозюк и Беньямин Вербич со своими вторыми половинками демонстративно моют руки, напоминая, что именно такая процедура является одной из самых действенных против заражения коронавирусом.

Караваев признался, как Динамо контролирует индивидуальную подготовку игроков

"Оставайтесь дома, оберегайте родных и близких! Мойте руки и будьте осторожны – это не шутки", – написал на своей странице в социальной сети Instagram Артем Кравец.

"Будьте здоровы! Мне руки можно уже не мыть, а вы мойте и сидите дома", – подписала видео Ирина Морозюк.

Партнер Зинченко нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома – Гвардиола свирепствует