"Когда нам досталась Боруссия М, первое, о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиге чемпионов – Шахтер.

Боруссия М иронично отреагировала на соперника в Лиге чемпионов – похожая проблема у Шахтера

Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же, любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет.

На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет трудно. Не могу сказать, что жребий легкий. Боруссия дала знать о себе всей Европе", – поделился Зинченко в комментарии Футбол News.

Отметим, что первый поединок между Манчестер Сити и Боруссией М запланирован на 24 февраля, а ответный – 16 марта.

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