"Когда этот легендарный футболист уже играл за сборную Украины, мне было десять, и я покорял стадионы Житомирской области. Его карьера в сборной – пример для подражания и мотивация для самосовершенствования.

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Будучи первым номером сборной Украины, он много лет выполнял самое сложное спортивное задание – удерживался на вершине и превосходил себя вчерашнего. Самое красивое прощание – это когда есть что сказать, но ты идешь под овации. Он бы точно еще был полезен сборной, но мы уважаем его решение и благодарим за отличную карьеру", – написал Зинченко в своем Instagram.

Напомним, матч против Армении стал последним для Андрея Пятова в составе сборной Украины. В общей сложности, он провел 102 поединка за "сине-желтых", в 47 из них удержал ворота сухими, что является рекордом.

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