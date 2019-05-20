Зинченко: Это был удивительный сезон для Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал завершение сезона в Англии.

"Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку, я люблю всех вас", – написал украинец на своей странице в Instagram.

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Напомним, что Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.

В текущем сезоне Зинченко провел 29 матчей во всех турнирах за английский клуб, отметившись голом и 5 голевыми передачами.

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