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Зинченко: Это был удивительный сезон для Манчестер Сити

20 мая 23:43 92 Читати українською
Зинченко: Это был удивительный сезон для Манчестер Сити
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал завершение сезона в Англии.

"Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку, я люблю всех вас", – написал украинец на своей странице в Instagram.

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Напомним, что Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги в этом сезоне.

В текущем сезоне Зинченко провел 29 матчей во всех турнирах за английский клуб, отметившись голом и 5 голевыми передачами.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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