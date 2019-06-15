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Зинченко эмоционально отпраздновал триумф сборной Украины на чемпионате мира U-20

22:18 423 Читати українською
Зинченко эмоционально отпраздновал триумф сборной Украины на чемпионате мира U-20
Александр Зинченко / Фото УАФ

Своих младших коллег поддерживают и звезды главной команды страны.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Хавбек Манчестер Сити поделился видео своего празднования победы украинской молодежки.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3: – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

Александр радостно прыгал и кричал в момент, когда игроки сборной Украины U-20 поднимали долгожданный трофей над головами после победы в решающем матче турнира.

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Напомним, в финале подопечные Александра Петракова одолели сборную Южной Кореи со счетом 3:1.

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