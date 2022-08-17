Александр Зинченко очень быстро стал своим в команде Микеля Артеты. На одной из тренировок 25-летний украинец продемонстрировал, почему Арсенал заплатил за него Манчестер Сити 30 миллионов фунтов.

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Трюк Александра на тренировке "канониров" разорвал соцсети и стал вирусным. Игроки Арсенала получили задачу – пройти половину поля с мячом, чтобы тот не коснулся газона. Тот, у кого мяч падает, начинает сначала.

Зинченко просто порвал всех партнеров по команде. Украинец на высокой скорости с легкостью пожонглировал мячом и финишировал первым. Остальные игроки Арсенала остались далеко позади.

В составе "канониров" Зинченко выходил на поле в обоих стартовых турах АПЛ. Арсенал обыграл Кристал Пэлас (2:0) и Лестер (4:2). В дебютном матче украинец отдал голевой пас.

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