Зинченко: Я не ищу оправданий разгрома от Словакии, но мы еще растем

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча против Словакии.

"Многое не получалось, много ошибались.

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Хотя понятно, что поле было для всех одинаковое, поэтому это не оправдание. Мы не реализовали свои моменты.

Да, первый тайм был плохой. Я не ищу оправданий, нас переиграли, надо анализировать и исправлять ошибки. Мы молодая команда, растем.

Проблем с мотивацией не было. На стадионе было много наших болельщиков. К сожалению, мы не смогли их порадовать", – передает слова Зинченко портал Footboom.

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