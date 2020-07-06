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Зинченко извинился за свою результативную ошибку, которая привела к поражению Ман Сити и антирекорду Гвардиолы

00:37 - Читати українською
Зинченко извинился за свою результативную ошибку, которая привела к поражению Ман Сити и антирекорду Гвардиолы
Зинченко и Гвардиола / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сожалеет, что совершил ошибку в матче 33-го тура АПЛ против Саутгемптона (0:1).

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Единственный гол в отчетной встрече был забит еще в начале первого тайма. Антигероем стал именно Зинченко. Украинец потерял мяч под прессингом, а Че Адамс заметил, что Эдерсон вышел слишком далеко от ворот, и метров с 40-ка отправил мяч в сетку.

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"Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы", – написал Зинченко в соцсети Instagram.

Добавим, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола впервые в своей карьере проиграл три выездных матча чемпионата подряд. Перед выездом к Саутгемптону "горожане" уступили Челси (1:2) и Манчестер Юнайтед (0:2). В общем Пеп провел 201 гостевой матч в чемпионатах Англии, Испании и Германии, возглавляя Манчестер Сити, Барселону и Баварию соответственно.

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Теги
Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Александр Александр Зинченко Саутгемптон - Манчестер Сити
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