"Россонери" надеялись закрыть левый край Арчи Брауном, однако англичанина в последний момент переманил Фенербахче. Теперь руководство Милана вынуждено искать альтернативы, информирует La Gazzetta dello Sport.

Фенербахче перехватил защитника у Милана – вариант с Зинченко снова становится актуальным

Итальянцам интересен Мигель Гутьеррес, однако за него нужно много платить Жироне и выдержать конкуренцию со стороны других клубов. Также Милану предлагали Мелвина Барда из Ниццы – этот вариант отвергли сами "россонери". А вот Александр Зинченко вообще никак не фигурирует в материале издания.

Проблемы есть и с поиском правого защитника. Милан предложил 18 млн евро за Гелу Дуэ из Страсбура, однако французы хотят не менее 25 млн. "Россонери" могут переключиться на Марка Пубиля, которого Альмерия оценивает в более скромные 15 млн евро.

Интер допустил коронацию Конте, тяжелый год украинцев, крах Милана, сенсационные звезды и бомбардиры – обзор сезона Серии А