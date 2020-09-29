Манчестер Сити готов согласиться на одно из трансферных предложений, которые получил по украинцу, информирует издание The Athletic.

Барселона подтвердила интерес к Зинченко и готова подписать украинца при одном условии

Если этот переход состоится, то "горожане" могут приобрести левого защитника на замену Зинченко. Ранее сообщалось, что Барселона может усилиться украинцем в случае ухода Хуниора Фирпо.

Контракт Зинченко с Манчестер Сити действует до лета 2024-го, Transfermarkt оценивает украинца в 24 млн евро. В сезоне 2020/21 Александр еще не провел за "горожан" ни одного официального матча из-за повреждения, а в прошлом сезоне сыграл 25 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.

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