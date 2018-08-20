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У Зинченка есть еще один вариант продолжения карьеры – украинец заинтересовал Селтик

16:49 64 Читати українською
У Зинченка есть еще один вариант продолжения карьеры – украинец заинтересовал Селтик
Александр Зинченко

Шотландский Селтик заинтересован в аренде украинца Александра Зинченко.

Чемпион Шотландии ищет усиление в среднюю линию. Селтик уже взял в аренду у Манчестер Сити молодого хавбека Даниэля Арзани, но стремится арендовать и украинца Александра Зинченко, сообщает испанское издание ABC de Sevilla.

Сообщается, что Селтик поборется за Зинченко с Жироной и Бетисом, которые также заинтересованы в аренде украинца.

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Напомним, Зинченко в летнее межсезонье выразил желание остаться в Манчестер Сити, однако не попал даже в заявку на первые два тура чемпионата Англии.

Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Селтик Селтик Бетис Бетис Александр Зинченко Александр Зинченко Жирона Жирона
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