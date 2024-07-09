Лондонцы близки к подписанию Рикардо Калафьори – пожалуй, единственного итальянца (кроме Доннаруммы), к которому не было претензий на Евро-2024. Защитник уже дал согласие на переход. Осталось согласовать последние детали с Болоньей, которая хочет 50 миллионов.

Арсенал оставил Ювентус с носом – клуб Зинченко закрыл сделку на 50 млн евро

Арсенал после покупки Калафиори будет работать над тем, чтобы избавиться от кого-то из своих защитников. Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что для этого клуб рассматривает двух кандидатов – Якуба Кивиора и Александра Зинченко.

В то же время источник отмечает, что у поляка больше шансов уйти, хотя лондонцы были бы рады, если бы произошло наоборот. Причина банальна – желающих подписать Кивиора гораздо больше, чем претендентов на украинца.

Довбик покидает Жирону, Зинченко имеет шанс в Серии А, Ваната и Бражка надо продавать: интервью агента из Чемпионшипа