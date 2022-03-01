Питерборо принимает Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Питерборо – Манчестер Сити стартовал в 21:15 по Киеву. Прямая трансляция матча Кубка Англии – на Setanta Sports. Эта стадия турнира состоит из одной игры – в случае ничьей предусмотрен экстра-тайм.

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Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити. Об этом накануне заявил Хосеп Гвардиола. Игра против Питерборо станет первой для Зинченко с момента начала войны в Украине. Александр вывел команду на игру в статусе капитана – Фернандиньо передал украинцу почетную миссию.

Ман Сити является очевидным фаворитом противостояния. Команда Гвардиолы лидирует в АПЛ, а Питерборо занимает последнее, 24-е место в Чемпионшипе – втором дивизионе Англии.

Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Грилиш, Фоден – Жезус.

Стартовый состав Питерборо: