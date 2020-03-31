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Зинченко играет против реального оппонента Украины на альтернативном Евро-2020 – онлайн-трансляция

18:00 85 Читати українською
Зинченко играет против реального оппонента Украины на альтернативном Евро-2020 – онлайн-трансляция
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает борьбу за звание короля Европы по FIFA20.

В рамках 1/8 финала киберсоревнования Plan B FIFA Tournament украинец играет против австрийца Михаэля Грегорича.

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Ранее Зинченко одолел сопротивление россиянина Кругового. Хавбек Манчестер Сити уничтожил принципиального оппонента со счетом 6:1. Интересно, что сборные Украины и Австрии попали в одну группу Евро-2020, перенесенного на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Видеотрансляция поединка запланирована на 18:00 и доступна для просмотра на "Футбол 24".

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Теги
Киберспорт Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Украина Украина Австрия Австрия Видеоновости Михаэль Грегорич Михаэль Грегорич
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