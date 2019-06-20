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"Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию", – директор Манчестер Сити

17:38 110 Читати українською
"Зинченко идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию", – директор Манчестер Сити
Чики Бегиристайн и Александр Зинченко / Манчестер Сити

Спортивный директор Манчестер Сити Чики Бегиристайн прокомментировал продление контракта с Александром Зинченко.

"Зинченко за последние два года показал, какой у него замечательный талант. У него не только замечательное первое касание и левая нога, он футболист, который полностью сфокусирован на становлении лучшим игроком, которым он только может быть.

Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити

Насколько он стал лучше после перехода к нам, расскажет вам все, что нужно знать о его отношении и способностях. Молодой, голодный, уже признан национальной командой, он идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Рад, что он хочет остаться здесь", – передает слова Бегиристайна официальный сайт Манчестер Сити.

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Теги
Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Чики Бегиристайн
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