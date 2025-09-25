"Футбол 24" проанализировал матч между Ноттингемом и Бетисом в первом туре основного раунда Лиги Европы, в котором принимал участие Александр Зинченко.

Александр Зинченко отыграл уже третий матч кряду в основе Ноттингем Форест, за который выступает на правах аренды. И в поединке против Бетиса украинский защитник был близок, чтобы отметиться дебютным результативным действием за “лесников”.

Испортил ассист украинцу в середине первого тайма Хадсон-Одои, который с метра попал в штангу после подачи с углового. Показатель ожидаемых ассистов у украинца – 0,32. В общем, уверенная игра Александра впереди чередовалась с откровенно неаккуратными действиями в защите.

Два гола, забитые Бетисом, пришли именно из зоны ответственности украинца. Напомним, что андалусийцы вырвали ничью на 85 минуте благодаря удару Антони. Бразилец замыкал дальнюю стойку, которой по идее должен был бы заниматься именно Зинченко. Подробнее обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

