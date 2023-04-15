Полузащитник "канониров" Букайо Сака поделился мыслями о своих партнерах по команде.

"Конечно, это качественные игроки, особенные футболисты. Думаю, они влияют на нас двумя способами.

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Они имели опыт участия во многих погонях за титулами, боролись за самые большие трофеи. Они делятся с нами своим опытом и помогают нам ментально двигаться вперед", – цитирует Сака Evening Standard.

Напомним, оба футболиста выступали за Манчестер Сити (став в составе "горожан" 4-кратными чемпионами Англии), а в июле 2022 года вместе перешли в Арсенал. Жезус обошелся "канонирам" в 52 миллиона евро, а Зинченко – в 35 миллионов.

Уже в воскресенье, 16 апреля, Арсенал в 31-м туре АПЛ сыграет против Вест Хэма. Сейчас "канониры" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 73 балла. Манчестер Сити отстает от команды Артеты на шесть очков и имеет игру в запасе.

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