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Зинченко и Влада Седан мило отдыхают в Лос-Анджелесе: страстные поцелуи и гигантский розовый слоник

11:01 217 Читати українською
Зинченко и Влада Седан мило отдыхают в Лос-Анджелесе: страстные поцелуи и гигантский розовый слоник
Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко отдыхает после насыщенного сезона в Манчестер Сити.

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко опубликовал фотографии со своего отдыха. 22-летний игрок не поехал на пляж, а выбрал необычное место для проведения отпуска.

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Украинец загрузил фото из парка аттракционов возле Лос-Анджелеса, на снимке Зинченко стоит вместе со своей девушкой – телеведущей Владой Седан, которая держит в руках гигантскую розовую игрушку.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Девушки футболистов
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