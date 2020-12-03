Статистический портал SofaScore выбрал сборную из лучших игроков 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в которую попали и два украинских футболистов.

SofaScore выбрала 11 игроков из 11 различных клубов в сборную лучших в 5-м туре Лиги чемпионов. Отметим, что там нашлось место Александру Зинченко с Манчестер Сити и Анатолию Трубину из Шахтера с оценками 8,1 и 8,6 соответственно.

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Кроме них, в сборную тура попали одноклубник Малиновского Ромеро, Шольц (Митьюлланд), Мукиеле (РБ Лейпциг), Кьеза (Ювентус), Кавечи (Истанбул Башакшехир), Пайе (Марсель), Неймар (ПСЖ), Жиру (Челси), Дембеле (Барселона).

Отметим, что Манчестер Сити расписал ничью с Порту (0:0), а Шахтер вдруг неожиданно переиграл Реал (2:0) и сохранил шансы на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов.

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