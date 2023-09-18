Александр Зинченко и Виталий Миколенко объединились после очного матча в АПЛ, чтобы поздороваться с болельщиком из Украины.

Арсенал минимально одолел Эвертон (1:0), а Зинченко и Миколенко провели по 90 минут, играя друг против друга.

Победа Зинченко и Ко над командой Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Арсенал

Впрочем, это не помешало обоим игрокам вместе подойти к трибунам и поздороваться с болельщиком, который держал флаг Украины. На видео заметно, что футболисты обменялись несколькими фразами по дороге к фану.

К слову, это был первый матч для Миколенко, в котором он вышел со старта и провел на поле все 90 минут. Зинченко же провел на поле 79 минут.

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