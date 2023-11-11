Александр Зинченко и Виталий Миколенко выйдут с первых минут в поединках Арсенала и Эвертона соответственно.

Зинченко выйдет с первых минут на матч 12-го тура АПЛ Арсенал – Бернли, сообщает официальный твиттер "канониров". Конкурент украинца, Такехиро Томиясу, также выйдет в основе, но на правом фланге обороны.

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Стартовый состав Арсенала на игру с Бернли: Райя – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Жоржиньо, Райс, Хаверц – Сака, Троссар, Мартинелли.

Виталий Миколенко также выйдет в стартовом составе Эвертона против Кристал Пэлас. Левый защитник "ирисок" помог сыграть вничью с Брайтоном, забив в ворота команды Де Дзерби первый гол на Гуддисон Парк.

Стартовый состав Эвертона на поединок с Кристал Пэлас: Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко – Харрисон, Гарнер, Онана, Макнилл – Дукуре, Калверт-Льюин.

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