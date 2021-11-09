Друзья и партнеры по национальной сборной Украины сроднились еще больше.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери легионера английского Манчестер Сити Александра Зинченко.

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"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою дочь", – написал Матвиенко на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, девочке на днях исполнилось три месяца. Таинство крещения проходило в Киеве.

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