Зинченко и Матвиенко стали кумовьями
9 ноября 23:35 - Читати українською
Друзья и партнеры по национальной сборной Украины сроднились еще больше.
Защитник Шахтера Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери легионера английского Манчестер Сити Александра Зинченко.
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"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою дочь", – написал Матвиенко на своей странице в социальной сети Facebook.
К слову, девочке на днях исполнилось три месяца. Таинство крещения проходило в Киеве.
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