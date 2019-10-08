Зинченко и Коноплянка сыграли в нарды

Игроки национальной команды Александр Зинченко и Евгений Коноплянка на сборах в Харькове продолжили свои соревнования в нарды.

Полузащитники сборной Украины Евгений Коноплянка и Александр Зинченко кроме тренировок перед решающими матчами отбора Евро-2020 продолжают свои соревнования по игре в нарды. "Зарубы" между игроками проходят на особой доске, которую Зинченко привез из Манчестера: слева на игровом поле изображена старый герб Манчестер Сити, справа – новый.

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К слову, такие соревнования между игроками проходят регулярно. На этот раз победу в поединке праздновал представитель английского клуба, который играл на "своем поле". Интересно, что за матчем, попивая чаек, с интересом наблюдали Николай Матвиенко и Марлос. Возможно, скоро в этом турнире будет больше чем два игрока.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" будут принимать Португалию.

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